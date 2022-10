2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Hansa Rostock, 0:3 (0:2)

Kai Pröger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Hansa (7./26.). Ein frühes Ende hatte das Spiel für Scott Kennedy vom SSV, der in der achten Minute vom Platz musste und von Steve Breitkreuz ersetzt wurde. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Exner (Münster) die Akteure in die Pause. Wenig später kamen Dario Vizinger und Prince Osei Owusu per Doppelwechsel für Breitkreuz und Joshua Mees auf Seiten von Regensburg ins Match (62.). Durch ein Eigentor von Jan Elvedi verbesserte Rostock den Spielstand auf 3:0 für sich (64.). Gleich drei Wechsel nahm das Team von Coach Jens Härtel in der 75. Minute vor. Nico Neidhart, Svante Ingelsson und Pröger verließen das Feld für Anderson Lucoqui, Rick van Drongelen und Kevin Schumacher. Mersad Selimbegovic wollte den SSV Jahn Regensburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Blendi Idrizi und Nicklas Shipnoski eingewechselt für Lasse Günther und Charalambos Makridis neue Impulse setzen (82.). Letztlich fuhr FC Hansa Rostock einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.