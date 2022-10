2. Liga: Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf, 1:2 (0:1)

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Shinta Appelkamp seine Chance und schoss das 1:0 (42.) für Düsseldorf. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Marcel Rapp von Holstein Kiel nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Philipp Sander blieb in der Kabine, für ihn kam Marvin Obuz. In der 69. Minute änderte Daniel Thioune das Personal und brachte Felix Klaus und Jorrit Hendrix mit einem Doppelwechsel für Kristoffer Peterson und Appelkamp auf den Platz. Steven Skrzybski war zur Stelle und markierte das 1:1 der Störche (70.). Fortuna Düsseldorf ging mit einem Elfmeter von Dawid Kownacki in Führung (82.). Mit Ao Tanaka und Kownacki nahm Daniel Thioune in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Adam Bodzek und Rouwen Hennings. Marcel Rapp wollte Kiel zu einem Ruck bewegen und so sollten Fiete Arp und Stefan Thesker eingewechselt für Marvin Schulz und Mikkel Kirkeskov neue Impulse setzen (86.). Die Fortuna führte, doch Marcel Sobottka kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (93.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Am Ende behielt Düsseldorf gegen Holstein Kiel die Oberhand.