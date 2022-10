Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker

Wer gewinnt, klopft ganz oben an. Wer verliert, muss die eigenen Ambitionen womöglich ein Stück zurückschrauben. Die Ausgangslage ist klar: Die Eintracht hat einen Punkt Vorsprung auf den BVB - und will diesen im Heimspiel mindestens verteidigen (Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund um 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Bundesliga heute live: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Doch auch der Gegner konnte in den vergangenen Wochen einige Erfolgserlebnisse feiern. Beim torlosen Remis gegen Manchester City in der Champions League unter der Woche präsentierte sich der BVB von seiner besten Seite, über 90 Minuten hochkonzentriert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Guerreiro fällt aus - Reus fraglich

Im nächsten Topspiel muss nun ein Sieg her - um in der Tabelle Druck zu machen, und um den eigenen Aufschwung am Leben zu erhalten. Trainer Edin Terzic sprach von einem „richtungweisenden Spiel“. Sicher fehlen wird in Frankfurt dabei der Außenverteidiger Raphael Guerreiro. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)