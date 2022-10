3:3 in Hoffenheim: Eintracht-Frauen verpassen Tabellenspitze

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. Nach vier Siegen in Serie mussten sich die Hessinnen im Verfolgerduell bei der TSG Hoffenheim mit einem 3:3 (3:1) begnügen und sind mit 14 Punkten weiter Zweiter hinter dem VfL Wolfsburg (15). Die Titelverteidigerinnen sind am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) bei Werder Bremen zu Gast.