2. Bundesliga: VAR-Wirbel auf dem Betzenberg - Hansa-Doppelpacker kann es auch auswärts VAR-Wirbel auf dem Betzenberg

Kai Pröger gelingt ein früher Doppelpack gegen Regensburg © Imago

Am 14. Spieltag der 2. Bundesliga wird Kai Pröger für Hansa Rostock zum Matchwinner. In Regensburg zeigt er, dass er auch auswärts treffen kann. Auf dem Betzenberg gibt es Emotionen, aber keine Tore.

Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga im gesicherten Tabellenmittelfeld, der 1. FC Nürnberg auch unter seinem neuen Trainer Markus Weinzierl in Nähe der Abstiegszone. Beim Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder auf dem Betzenberg gab es am 14. Spieltag zwar viel Kampf und Emotionen, aber keine Tore. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Mit der Nullnummer können die Roten Teufel, die einem Sieg näher waren, besser leben: Sie liegen mit 20 Punkten vorerst auf Platz sieben, der Club ist mit fünf Zählern weniger nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Weil nicht alle 46.895 Zuschauer rechtzeitig auf ihren Plätzen im Fritz-Walter-Stadion waren, wurde das Traditionsduell mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen. Die kampfstarken Gastgeber erwischten den besseren Start und kamen zu den einzigen Torchancen der ersten Halbzeit: Nach dem Schuss von Julian Niehues rettete Lino Tempelmann für seinen bereits geschlagenen Torhüter Christian Mathenia auf der Linie (13.), dann verfehlte Marlon Ritter nur knapp das Ziel (27.).

Der Club, in der Defensive stabil, blieb im Angriff völlig harmlos. Auch nach der Pause war Lautern gefährlicher: Kenny Redondo (51.) scheiterte nach klugem Pass von Terrence Boyd ebenso an Mathenia wie Boyd selbst (68.) und Philipp Klement (71.). Am nächsten waren die Gastgeber dem Siegtor, als Schiedsrichter Michael Bacher einen Handelfmeter pfiff (80.). Nach Ansicht der Videobilder nahm er die Entscheidung aber zurück, weil es die Hand eines Lauterers war.

Doppelpack-Held kann es auch auswärts

Am 14. Spieltag feiert Hansa Rostock in der 2. Bundesliga einen wichtigen 3:0-Sieg beim SSV-Jahn Regensburg. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Mann des Spiels war Kai Pröger, der mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte (7./26.) früh die Weichen auf Sieg stellte. Tor Nummer eins erzielte er mit links, während er den zweiten Treffer volley mit rechts unhaltbar für den Keeper ins Netz jagte. Für den 30-Jährigen waren es bereits die Saisontreffer fünf und sechs.

Und der Rechtsaußen macht es gerne doppelt. Bereits beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg am neunten Spieltag prangte sein Name zweimal auf der Anzeigentafel.

Dazu feierte er in Regensburg noch eine kleine Saisonpremiere. Bislang erzielte er alle Tore im heimischen Ostseestadion. Beim Jahn hat er nun bewiesen, dass er auch auswärts weiß, wo das Tor steht.

Für den Endstand sorgte Jan Elvedi in der 63. Minute per Eigentor. Eine Hereingabe des Schweden Svante Ingelsson fälschte der Verteidiger so unglücklich ab, dass der Ball ins kurze Eck trudelte. Jahn-Keeper Dejan Stojanovic spekulierte auf die Hereingabe und war dann nicht mehr schnell genug im Eck, um das Tor zu verhindern.

Düsseldorf entführt die Punkte aus Kiel

Im Holstein-Stadion erlebten die Kieler Fans ein abwechslungsreiches Spiel mit dem falschen Endergebnis. Mit 2:1 ging Fortuna Düsseldorf als Sieger vom Platz und entführte damit die drei Punkte aus dem hohen Norden.

Shina Appelkamp sorgte kurz vor der Pause (42.) für die Gäste-Führung, die Steven Skrzybski in der 70. Minute ausglich. Das letzte Worte hatte jedoch Düsseldorf in Form von Dawid Kownacki. Dessen Treffer in der 82. Minute war auch der spätere Endstand. Es ist der erste Sieg gegen Kiel seit knapp 16 Jahren.

Damit bleibt die Fortuna in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen, während Holstein Kiel etwas an Boden verliert. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

