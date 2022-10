Wie viel echte Liebe steckt noch in Götze? Frankfurt-Star trifft auf Ex-Klub BVB

Götze zu Beginn als wilder Flügelflitzer unterwegs

Götze fing bei seiner ersten Profistation unter Trainer Jürgen Klopp als Flügelspieler an, er wirbelte die Abwehrreihen mit seinen 18 Jahren mächtig durcheinander und wurde so zu einem der Gesichter des Vereins neben anderen Youngstern wie Robert Lewandowski, Marcel Schmelzer oder Mats Hummels.

„Ich habe viele gute Momente in Dortmund gehabt und denke gerne daran zurück. Das war eine gigantische Zeit für mich“, sagte er – inzwischen deutlich gereift – auf SPORT1-Nachfrage am Mittwochabend. Götze spielt nun für Eintracht Frankfurt und war mit einem klugen Assist maßgeblich beteiligt am 2:1-Sieg in der Champions League gegen Olympique Marseille.