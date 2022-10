Einbruch bei Benzema: Mutmaßlicher Täter gefasst

Anfang des Jahres wurde in Benzemas Villa eingebrochen © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Einer der mutmaßlichen Einbrecher, die Anfang des Jahres in die Madrider Villa des Weltfußballers Karim Benzema eingedrungen sind, ist an der französischen Grenze festgenommen worden. Wie die spanische Polizei am Freitag bekannt gab, wurde der Verdächtige im katalanischen Dorf La Jonquera von den Behörden verhaftet.