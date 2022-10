Premier League: Haaland fehlt im Kader von Manchester City - Guardiola nennt Grund

Man of the Match! Wie Hummels Haaland die Show stahl

Nach der Partie gegen den BVB am Dienstag (0:0) hatte der Guardiola angedeutet, dass Haaland gesundheitlich leicht angeschlagen gewesen sei. Wie schon in Durchgang zwei in Dortmund fehlt er aber auch in Leicester wegen einer nicht näher definierten Bänderverletzung im Fuß.