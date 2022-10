Anzeige

Bundesliga heute live mit FC Bayern - FSV Mainz, RB Leipzig - Leverkusen im TV, Stream, Ticker Erobert Bayern heute die Spitze?

Einsatzgarantie? Diesen Pluspunkt hat Serge Gnabry

Der FC Bayern kann die Tabellenführung der Bundesliga zumindest vorrübergehend erobern. RB Leipzig trifft auf Bayer Leverkusen.

Hält die Erfolgsserie des FC Bayern an?

Der deutsche Rekordmeister trifft am viertletzten Bundesliga-Spieltag vor der Weltmeisterschaft auf den FSV Mainz (15.30 Uhr im LIVETICKER). Die Münchner sind seit acht Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, die letzten fünf Partien wurden allesamt gewonnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Und mit einem weiteren Dreier könnte der FCB zumindest für rund einen Tag genau da stehen, wo er sich selbst am liebsten sieht: An der Tabellenspitze. Der aktuelle Spitzenreiter Union Berlin ist erst am Sonntag im Einsatz und empfängt Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga heute live: FC Bayern - FSV Mainz

Nach einem teils schwierigen Saisonstart macht Bayern zuletzt also wieder einen deutlich gefestigteren Eindruck und geht somit als klarer Favorit ins Duell mit Mainz. Mit dem FSV trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auch auf den nächsten Gegner im DFB-Pokal. Anfang Februar sieht man sich - dann in Mainz - wieder.

Für den Aufschwung der Münchner gibt es viele Gründe. Entscheidenden Anteil hat Eric Maxim Choupo-Moting, der in wenigen Spielen zur Stammkraft aufgestiegen ist. Oder auch der wiedererstarkte Serge Gnabry. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mit Mainz wartet nun ein neuerlicher Prüfstein. Die 05er liegen nur vier Punkte hinter den Bayern in der Tabelle und könnten mit einem Sieg zu den Topteams der Liga vorstoßen. Vier Spiele ohne Niederlage und zuletzt drei Siege in Folge - inklusive eines sehr deutlichen 5:0 gegen Köln - sprechen eine eindeutige Sprache.

Bundesliga: Leipzig empfängt Bayer Leverkusen

In den weiteren Partien am Samstagnachmittag stehen sich unter anderem RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegenüber. Beide Teams stehen in der Tabelle nicht da, wo sie stehen wollen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Während RB Leipzig nach einem verkorksten Saisonstart aber immer lauter oben anklopft, geht der Blick bei Bayer weiter ausschließlich nach unten. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso schied unter der Woche aus der Champions League aus, selbst das Überwinter in der Europa League ist in Gefahr.

Entsprechend sind sie gegen Leipzig in der Fremde nur Außenseiter. Nicht zuletzt, weil Leipzig nach einem Überraschungserfolg in der Königsklasse vor Selbstvertrauen nur so strotzen dürfte. RB hatte Real Madrid als erstes Team der laufenden Saison überhaupt geschlagen.

In den weiteren Partien um 15.30 Uhr stehen sich unter der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum sowie der VfB Stuttgart und der FC Augsburg gegenüber.

