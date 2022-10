Transfers: Kane stoppt Vertragsgespräche mit Tottenham - Fingerzeig für Bayern?

Kane gilt als Identifikationsfigur und stammt aus der Jugendabteilung der Londoner. Allerdings wurden die Vertragsgespräche vorerst auf Eis gelegt. Wie Evening Standard berichtet, ist der Grund dafür die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Laut des Berichts soll sich Kane erstmal für die restliche Zeit bis zur WM auf Tottenham konzentrieren und anschließend sein Land als Kapitän in Katar anführen.

Kane auf Bayerns Liste

Beim FC Bayern wird man diese Entwicklung genau verfolgen, denn nach SPORT1-Informationen ist Kane ein Thema an der Säbener Straße. Der Name des Torjägers wurde bereits in diesem Sommer bei den Bayern diskutiert, allerdings nicht vertieft – weil neben dem Geld auch die allerletzte Überzeugung im Aufsichtsrat fehlte, bei Kane „all in“ zu gehen.