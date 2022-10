Rundumschlag von Kanter: "NBA ist ein Haufen von Feiglingen"

Schröder peilt Blitz-Comeback an

„Die NBA ist ein Haufen von Feiglingen“, sagte der 30-Jährige der Welt am Sonntag und holte zum Rundumschlag aus: „Ich halte NBA-Chef Adam Silver für einen Feigling. Ich halte die Besitzer der Teams für Feiglinge. Ich halte viele der Spieler für Feiglinge.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Der Center, dessen Vertrag bei den Houston Rockets im Februar aufgelöst wurde, gilt in der NBA als Störenfried. Seit langem prangert der in Ankara geborene Kanter, der seit dem vergangenen Jahr die US-Staatsbürgerschaft besitzt, das Milliardengeschäft der Liga mit China an und kritisiert die Unterdrückung und Ausbeutung der Uiguren im Land.