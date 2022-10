DSV mit kleinem Team um Elendt zur Kurzbahn-WM

Anna Elendt beim World Cup in Toronto © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/GREGORY SHAMUS

Vizeweltmeisterin Anna Elendt (Frankfurt) führt das kleine deutsche Schwimm-Team bei der Kurzbahn-WM in Melbourne an.

Vizeweltmeisterin Anna Elendt (Frankfurt) führt das kleine deutsche Schwimm-Team bei der Kurzbahn-WM in Melbourne an. Neben der Brust-Spezialistin hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) nur eine weitere Schwimmerin sowie sechs Schwimmer für die Titelkämpfen vom 13. bis 18. Dezember in Australien nominiert.