RB Leipzig: Leidenszeit und Angst vor WM-Aus! Dani Olmo packt aus

Dani Olmo hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nun berichtet der Spanier von seiner Angst, die WM zu verpassen und seinen Plänen bei RB Leipzig in den kommenden Wochen.

Dani Olmo war in den vergangenen zwölf Monaten vom Pech verfolgt.

Ein Innenbandanriss im Knie setzte den 24-Jährigen seit Anfang September lange außer Gefecht. Bereits in der vergangenen Saison war er durch zwei Muskelfaserrisse, eine Corona-Infektion sowie eine Erkältung oft ausgefallen. In der Bundesliga kam der Offensivmann nur auf 19 Partien und wollte deshalb in dieser Saison wieder durchstarten.