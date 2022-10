Ex-Schalke-Talent Max Meyer blüht auf: Einst Raúl-Erbe, heute Topscorer in der Super League

Max Meyer ist seit Sommer 2022 in der Schweiz aktiv © Imago

Ex-Schalke-Talent Max Meyer erlebt nach schwierigen Jahren in der Schweiz seinen zweiten Frühling. Der einstige Raul-Erbe macht fernab der ganz großen Bühne mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam.

Max Meyer hat beim FC Luzern nach einer wahren Odysee durch Fußball-Europa eine neue Heimat gefunden. Der Ex-Schalker war zuletzt in bestechender Form und befindet sich auf dem Weg, der neue Publikumsliebling beim FC Luzern zu werden.

Nach sieben absolvierten Spieltagen in der Schweizer Super League hat der Mittelfeldspieler nämlich bereits sechs Tore erzielt. Damit hat er jetzt schon seinen persönlichen Torrekord eingestellt. Dieser lag in der Saison 2013/14 bei sechs Treffern – damals noch im Dress von Schalke 04.

Meyer mischt Super League mit Torrekord auf

In allen ersten Ligen zählt Meyer damit zu den fünf erfolgreichsten deutschen Torschützen, gleichauf mit Bayern-Talent Jamal Musiala.

Gleichzeitig ist der Ex-Nationalspieler (vier Länderspiele) der erste Spieler in der Geschichte des FC Luzern, dem es gelang, nach den ersten sieben Spielen bei sechs Treffern zu stehen.

Meyer allein auf seine Tore zu reduzieren, würde dem vielseitigen Kreativspieler jedoch nicht gerecht werden. Wie zu seinen besten Schalker Zeiten überzeugt der Zehner in der Schweiz mit hohem Spielverständnis, technischer Finesse, guten Standards und dem Auge für die Mitspieler.

Wird der Reisende in Luzern endlich sesshaft?

Wie wichtig Meyer für Luzern ist, unterstreicht auch sein Trainer Mario Frick: „Er hat uns extrem gefehlt gegen Sion, weil er sich mit Oberschenkelproblemen herumschlug. Wenn einer mal einen derart hohen Marktwert hatte, müssen wir nicht über seine Qualitäten diskutieren“, so Frick über die Bedeutung Meyers für seine Mannschaft.

Meyer selbst ist ebenfalls glücklich mit seiner neuen Heimat Luzern. „Luzern muss nicht das Sprungbrett für meine Karriere sein. Wenn es gut läuft, kann ich mir vorstellen, länger hierzubleiben. Ich bin fasziniert von der Stadt am See. Einen besseren Ort zum Leben kann man sich kaum vorstellen“, betonte der zufriedene Ex-Nationalspieler in der Marca.