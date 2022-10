VfB-.Krise: Ex-Bayern-Star Holger Badstuber kritisiert Mislintat und Spieler

Holger Badstuber hat sich in seiner Fußball-Kolumne #HBlog28 zur Situation bei seinem Ex-Club VfB Stuttgart zu Wort gemeldet. Dabei nahm der 33-jährige kein Blatt vor den Mund und machte vor allem hausgemachte Probleme als Ursache für den sportlichen Misserfolg aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Badstuber bemängelt VfB-Kaderzusammenstellung

„Nach einer schwierigen Saison 2021/22, nach der der VfB mit einem blauen Auge davongekommen ist, stagniert die Entwicklung weiterhin“, konstatiert der ehemalige Verteidiger. Dem aktuellen Kader fehle es an „Stabilität, Erfahrung und einem festen Konstrukt“, so Badstuber weiter.

Für die Gestaltung des Kaders ist Sven Mislintat, der Sportdirektor, verantwortlich. Als Kritik an ihm können auch die folgenden Passagen Badstubers verstanden werden.

„Fehlende Identifikation“ mit dem VfB

„Das Risiko, mit so vielen jungen Spielern und deren Unerfahrenheit in die Saison zu gehen, ist zu groß. Der VfB hat die jüngste Mannschaft der Liga, da ist es vorprogrammiert, dass es wenig Stabilität gibt. Die Verantwortlichen sind dieses Risiko aber bewusst eingegangen“, meint Badstuber. Man benötige stattdessen eine „richtige Mischung aus Jung und Alt“ im Kader, um im Abstiegskampf bestehen zu können.

In diesem Zusammenhang bezeichnet Badstuber den VfB als einen „Durchgangsverein“. Wie es dem VfB, gerade angesichts finanzieller Sorgen, gelingen soll, aufstrebende Talent wie zuletzt Nicolas Gonzalez, Gregor Kobel oder Sasa Kalajdzic längerfristig zu halten, lässt Badstuber in seiner Kolumne offen.

Badstuber hofft auf Lahm und Khedira - Pikante Vorgeschichte mit Mislintat

Auch an der Einstellung beim Tabellen-16. lässt der Ex-Nationalspieler kein gutes Haar. Er habe „nicht das Gefühl, dass die Spieler begriffen haben, dass es schon JETZT um den Nichtabstieg geht. Wo war gegen den BVB die Bereitschaft, gegen alle Widerstände anzukämpfen? Eigentlich müssten die Alarmglocken längst laut schrillen!", schreibt Badstuber.

Bei der Hoffnung auf Besserung setzt Badstuber vor allem auf seine Ex-Kollegen Philipp Lahm und Sami Khedira, die beim VfB inzwischen als Berater fungieren. Für die Zukunft wünscht Badstuber seinem Ex-Club, dass man an der Mercedesstraße „Konstanz findet und irgendwann endlich wieder zu einer festen Größe in der Bundesliga wird." So gehöre es sich „für einen grandiosen Verein wie Stuttgart."