FC Bayern: Sven Ulreich - der Keeper mit nur einem Fehler und ewige Vertreter von Manuel Neuer

Der Ball rutschte durch, Real-Stürmer Karim Benzema witterte die Chance und schob ins leere Tor ein. Es war das 1:0 für die Königlichen. Geschehen an diesem 1. Mai 2018, an dem die Bayern unglücklich mit 2:2 aus der Champions League flogen.

Was jenen Fehler von damals so besonders macht – und warum er überhaupt noch Erwähnung verdient hat: Er war der einzige, den Ulreich machte in jenen Tagen, den vielen Tagen, in denen er Neuer mustergültig vertrat.