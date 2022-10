Ex-Bayern-Talent Marcel Wenig spricht bei SPORT1 über seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt

Der Teenager ist bei der SGE dabei gleich in drei verschiedenen Mannschaften gefordert. Wenig ist Stammspieler bei der zweiten Mannschaft in der Hessenliga, wirkt in der U19 bei der Youth League mit und ist regelmäßig im Training bei den Profis unterwegs.

Langweilig wird es dem 18-Jährigen, der im vergangenen Sommer von den Bayern in die Mainmetropole gewechselt und dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hatte, also keineswegs. (HINTERGRUND: Die Eintracht-Zwickmühle! Außer Bayern-Talent Wenig nichts)

Wenig will jüngeren U19-Spielern helfen

Wenig fühlt sich trotz allen Stresses wohl in neuer Umgebung. „Ich habe schon bei meiner Antritts-Pressekonferenz gesagt, dass ich super bei der Eintracht aufgenommen wurde. Es macht mir richtig Spaß hier zu kicken“, sagte der Mittelfeldspieler SPORT1 nach dem 2:0 der Frankfurter U19 in der Youth League gegen Olympique Marseille.

„Ich muss mich weiter an Tempo und Intensität gewöhnen“

Wenig weiß, woran er zu arbeiten hat: „Ich muss mich weiter an das Tempo und die Intensität gewöhnen. In der U21 und Youth League will ich meine Leistung bringen, dann wird nach und nach der nächste Schritt folgen.“ (Eintracht Frankfurt: Bald ganz oben? Was Ex-Bayern-Talent Wenig lernen muss)