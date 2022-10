Schindler und Clemens raus - van Gerwen und Price scheitern

Frühes EM-Aus für die beiden besten deutschen Dartsprofis: Für Martin Schindler und Gabriel Clemens ist die European Championship in Dortmund erwartungsgemäß schon nach Runde eins vorbei. Der 26-Jährige Schindler unterlag am Freitag trotz einer guten Leistung dem stark aufgelegten Weltranglistensechsten Jose de Sousa aus Portugal 1:6. Am späteren Abend verlor Clemens gegen den walisischen Topspieler Jonny Clayton 4:6.

Schindler, der auch 2017 und 2018 nicht die erste Runde überstanden hatte, winkt trotz der Pleite erstmals der Sprung in die Top 35 der Welt. Der Weltranglisten-22. Clemens kassierte bei seiner dritten EM-Teilnahme in Folge die dritte Auftaktpleite. Titelverteidiger Rob Cross war bereits am Donnerstag an seinem englischen Landsmann James Wade gescheitert.