Bundesliga: Werder Bremen siegt gegen Hertha BSC - Niclas Füllkrug trifft kurz vor Schluss

Ausgeglichene Anfangsphase in Bremen

Nach exakt 100 Sekunden eröffneten die Gäste die Partie mit einem gefährlichen Schrägschuss von Marco Richter ans Außennetz, doch diese Aktion sollte die brisanteste Szene der ersten 45 Minuten bleiben. Die beiden Mannschaften verwickelten sich immer wieder in hartnäckige Zweikämpfe, was zur Folge hatte, dass es kaum zu Raumgewinnen kam.

Zweimal scheiterte Bremens Marvin Ducksch (5. und 26.) in aussichtsreicher Position, Teamkollege Leonardo Bittencourt hatte sein Team in der 31. Minute per Kopfball in Führung bringen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)