DEL: Bremerhaven-Serie endet - KEC mit Last-Minute-Treffern

Der DEL-Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven hat nach sechs Siegen in Folge einen kleinen Dämpfer kassiert.

Der DEL-Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven hat nach sechs Siegen in Folge einen kleinen Dämpfer kassiert. Das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag am Freitagabend den Straubing Tigers in einer umkämpften Partie nach Verlängerung mit 4:5 (3:2, 1:2, 0:0, 0:1), verteidigte mit 35 Punkten aber die Tabellenführung.