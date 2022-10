Thomas Müller über Ausfälle: Körper funktioniert im "Stop-and-Go-Modus"

Thomas Müller kommt zurzeit nicht so recht in Tritt. Der Nationalspieler wird von verschiedenen Verletzungen immer wieder ausgebremst. Die Zuschauerrolle ist für Müller ein ungewohnter wie lästiger Zustand - und dauert mindestens zwei weitere Spiele an.

„Es hat keinen Sinn, dass es hin und her geht. Ich nehme ihn mal eine Woche raus, um zu schauen“, so Nagelsmann weiter.

„Glaube nicht, dass die WM in Gefahr ist“

Müller hatte in dieser Saison bereits eine Corona-Infektion, Rückenprobleme und einen Magen-Darm-Infekt zu überstehen. Nun kommen die aktuellen Hüftprobleme hinzu. So richtig in Schwung kommt der Offensivspieler in dieser Saison daher noch nicht (Champions League: Müller-Comeback nach Erkrankung naht - reicht es für Barcelona?).