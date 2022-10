BVB-Star Karim Adeyemi spricht über Hummels-Kritik: "Auch mal gut, einen auf den Deckel zu kriegen"

Karim Adeyemi spricht über die Kritik von Mats Hummels an einigen Auftritten des BVB - und freut sich über ein Sonderlob.

„Muss selbstbewusst sein“: Adeyemi hofft auf WM-Ticket

Gestört hat sich Adeyemi an den kritischen Tönen von Hummels nicht: „Wenn einer meckern darf, dann auf jeden Fall Mats Hummels.“ Der 20-Jährige bleibt selbstkritisch: „Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich hatte im ersten Spiel ein bisschen Pech. Dann war ich länger verletzt, aber ich möchte es auch nicht darauf schieben.“

Der nächste Schritt: ein Tor bei einem Heimspiel mit dem BVB. „Ein paar gute Spiele hatte ich schon, aber ein Tor habe ich in Dortmund noch nicht geschossen. Ich bin hierhergekommen, um Assists und Tore zu machen und der Mannschaft zu helfen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In bisher 13 Partien kommt der DFB-Spieler auf zwei Tore. Bis zur WM in Katar stehen noch fünf Pflichtspiele mit Schwarz-Gelb an. Noch hofft Adeyemi auf ein Ticket für das Turnier: „Man muss selbstbewusst sein. Ich hoffe und glaube, dass ich den nächsten Schritt machen kann und dabei sein könnte.“