Darts-EM: Erstrundenaus für Schindler

Frühes EM-Aus des formstärksten deutschen Dartsprofis: Für Martin Schindler (Strausberg) ist die European Championship in Dortmund erwartungsgemäß schon nach Runde eins vorbei. Der 26-Jährige unterlag am Freitagabend trotz einer guten Leistung dem überragend aufgelegten Weltranglistensechsten Jose de Sousa aus Portugal 1:6. Dennoch winkt ihm im Ranking dank seiner Turnierteilnahme erstmals der Sprung in die Top 35.