Comeback geglückt: Von Bredow-Werndl gewinnt auch die Kür

Als wäre sie nie weg gewesen: Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hat ihr Comeback nach sechsmonatiger Babypause mit einem Doppelsieg beim Weltcup in Lyon gefeiert. Mit dem Weltklasse-Ergebnis von 90,140 Punkten gewann „JBW“ auf ihrem Paradepferd Dalera am Freitag auch die Kür, nachdem sie tags zuvor bereits den Grand Prix für sich entschieden hatte. Sie sei „so, so, so glücklich“, teilte die 36-Jährige via Instagram mit.