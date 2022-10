2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Denis Thomalla sein Team in der 23. Minute. Zur Pause reklamierte Heidenheim eine knappe Führung für sich. In der Pause stellte Christian Titz um und schickte in einem Doppelwechsel Alexander Bittroff und Tatsuya Ito für Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn auf den Rasen. Für Magdeburg avancierte Ito zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des 1. FC Magdeburg mit dem 1. FC Heidenheim 1846 kein Sieger ermittelt.