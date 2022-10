2. Bundesliga Topspiel: St. Pauli gegen Darmstadt Außenseiter, weil ein Torjäger fehlt

Am Samstag geht es für St. Pauli gegen Darmstadt darum, nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Dabei fehlt den Hamburgern ein echter Torjäger.

Gemeinsam mit unserem Experten Martin Harnik habe ich am vergangenen Samstag das Spiel des FC St. Pauli kommentiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Harnik prognostizierte St. Pauli Probleme

Bei der Arminia war nach langer Verletzungspause Mannschaftskapitän Fabian Klos als Stürmer und Hoffnungsträger in die Startelf zurückgekehrt.

Mit zunehmender Spieldauer suchten die Bielefelder immer häufiger den langen Ball auf ihre Nummer Neun, schickten Klos damit in den Luft-Zweikampf und spekulierten auf verlängerte oder zweite Bälle.

Martin Harnik prognostizierte früh, dass die Arminia daraus Sicherheit gewinnen und Chancen bekommen würde. Genau so kam es dann auch.

Diese Spiel-Strategie mag für so manchen Freund des feinen Fußballs zwar ein wenig hölzern sein, aber sie als Element im fußballerischen Portfolio zu haben, ist höchst sinnvoll und oftmals zielführend.

St. Pauli fehlt ohne Burgstaller ein Anker

Mit dem Blick auf diese Bielefelder Ausrichtung wurde der Mangel einer solchen Option beim FC St. Pauli in der aktuellen Lage offensichtlich.

Seit dem Weggang von Guido Burgstaller fehlt den Hamburgern ein solcher Zielspieler, der im gegnerischen Strafraum in hoher Quote anspielbar ist, Bälle festmacht, ablegt oder selbst vollstreckt. St. Paulis Spiel hat Laufbereitschaft, Spielstärke und Physis. Aber die Durchschlagskraft vor dem Tor fehlt all zu oft. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)