Ski alpin: Weltcup-Auftakt der Frauen nun in Semmering

Riesenslalom in Semmering statt in Sölden © AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag mitteilte, findet das ursprünglich für den vergangenen Samstag in Sölden angesetzte Rennen nun am 27. Dezember in Semmering statt. Der erste Durchgang ist für 10.00 Uhr angesetzt, drei Stunden später soll der zweite Lauf starten. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)