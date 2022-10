LIVE im Stream und Ticker: Werder Bremen will gegen Hertha BSC zurück in die Erfolgsspur

Rotzfrech! Grifo mit Panenka-Elfer - und Gruß an Bayern-Legende

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie braucht der SV Werder Bremen im Heimspiel gegen Hertha BSC unbedingt einen Sieg. Gelingt die Trendwende oder droht Werder gar eine handfeste Krise.

Werder Bremen hat eine schwierige englische Woche hinter sich: gegen Mainz, Paderborn und Freiburg hat es drei Pflichtspielpleiten gesetzt. Auf der anderen Seite kommt mit Hertha BSC ein Gegner an die Weser, der den späten Sieg gegen Schalke 04 veredeln möchte (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Die Überraschungsmannschaft Werder Bremen wurde in der vergangenen Woche unsanft auf den Boden der Tatsachen geholt. Gegen Hertha BSC will man wieder zurück in die Erfolgsspur (20:30 Uhr im Liveticker auf SPORT1). Verzichten muss Trainer Ole Werner dabei allerdings auf seinen Kapitän Marco Friedl (Rotsperre aus dem Freiburg-Spiel).