2. Bundesliga: Fürth - Bielefeld, Magdeburg - Heidenheim, Hamburg, Darmstadt, LIVE im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga steht der 14. Spielplan auf dem Programm. Gleich zum Auftakt kommt es zu einem Kellerduell, das voller Tradition steckt und einen neuen Trainer an der Seitenlinie hat. Für Heidenheim stehen hingegen die Aufstiegsplätze im Fokus.

Der Baden-Württemberger feiert sein Debüt an der Seitenlinie der SpVgg Greuther Fürth und soll die Kleeblätter nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge und dem damit verbundenen Absturz auf den letzten Tabellenplatz wieder in die Erfolgsspur bringen.