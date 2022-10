Overwatch League Playoffs: Alle Favoriten im Überblick

Die Roster von Dallas Fuel, Seoul Dynasty, San Francisco Shock und Los Angeles Gladiators sind aufgrund ihrer Top-Wertungen aus der regulären Spielzeit bereits für die Viertelfinalspiele der Upper Bracket qualifiziert. In der ersten Runde treffen die Spieler von London Spitfire auf Philadelphia Fusion, Shanghai spielt gegen Hangzhou Spark und Atlanta trifft auf Florida. Im letzten Spiel der ersten Runde spielen die Houston Outlaws gegen Toronto Defiant.

Fuel und Gladiators mit Favoritenrolle

Kim „Doha“ Dong-Ha und seine Mitspieler konnten schon im Summer Showdown den ersten Saisontitel einfahren. Im Finale gewann man mit 4-0 klar gegen San Francisco. Die Meta hat sich in den letzten Wochen ein wenig aufgeweicht. Der Pool an spielbaren Helden ist aktuell deutlich weiter als noch zuletzt. Auch die Gladiatoren sind in einer hervorragenden Position für die Playoffs. Trotz der Abgänge von Patipahn „Patiphan“ Chaiwong und Seonchang „ANS“ Lee wirkt das Roster nach den Siegen im Kickoff Clash und dem Midseason Madness Turnier gut vorbereitet und eingespielt für das Saisonfinale.