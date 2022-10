WM-Quartier: Voss-Tecklenburg sieht keine "perfekte Lösung"

„Wir haben uns in den vergangenen fünf Tagen mehrere Hotels, Trainingsplätze und Stadien an unseren drei WM-Spielorten angesehen“, sagte die 54-Jährige auf SID -Anfrage.

Die WM-Reiseroute im australischen Winter beginnt am 24. Juli 2023 in Melbourne, am 30. Juli wird am Final-Ort Sydney gespielt, am 3. August in Brisbane. Ein Umsiedeln nach Neuseeland bleibt den DFB-Frauen im gesamten Turnierverlauf erspart. Sie werde sich nun mit ihrem Trainerteam austauschen und ein Ranking der fünf bevorzugten Hotels erstellen. "Die FIFA wird uns dann informieren, welches Hotel der fünf Priorisierten uns zugewiesen wird", erklärte Voss-Tecklenburg.