Ovtcharov schlägt den Weltmeister - Boll ausgeschieden

Bereits in der ersten Runde hatte sich Harimoto, der wie Ovtcharov in dieser Saison für den TTC Neu-Ulm in der Champions League spielt, gegen Patrick Franziska (Saarbrücken) ohne Satzverlust durchgesetzt. "Er hat sehr aggressiv gespielt. Vor allem mit der Vorhand war er sehr stark, mit meinem Aufschlag hat er auch gemacht, was er wollte", sagte Boll: "In der Form ist er schon sehr stark."