Leipzig auch ohne Ersatztorhüter Blaswich gegen Leverkusen

RB Leipzig muss nach dem langfristigen Ausfall von Kapitän Peter Gulacsi auch auf Ersatzkeeper Janis Blaswich verzichten. Der 31 Jahre alte Schlussmann fällt wegen Wadenproblemen für die Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus, wie Trainer Marco Rose mitteilte. Für Blaswich wird der erst vor rund drei Wochen verpflichtete Örjan Nyland spielen.

"Wir wollen nichts riskieren", sagte Rose über Blaswich, der im entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Schachtar Donezk in Warschau wieder zum Einsatz kommen soll. Der zuletzt vereinslose Norweger Nyland ist nicht für die Königsklasse gemeldet.