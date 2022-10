Anzeige

Leon Goretzka erklärt: Das sind die Gründe für den Bayern-Aufschwung Das steckt hinter Bayerns Aufschwung

Der FC Bayern München kehrt durch den klaren Erfolg beim FC Barcelona endgültig in die Erfolgsspur zurück. Nach dem Triumph ordnet Leon Goretzka den Aufschwung der Bayern ein.

Es läuft wieder beim FC Bayern München.

Spätestens der souveräne 3:0-Erfolg beim FC Barcelona zeigte deutlich auf, dass die zwischenzeitliche Leistungs- und Ergebnis-Krise beim deutschen Rekordmeister beendet ist.

Das Spiel in Barcelona, bei dem die Bayern keinen Schuss des Gegners aufs eigene Tor zuließen, war wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen konnten außer dem bitteren 2:2 in Dortmund allesamt gewonnen werden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

30 Tore erzielte die wiedererstarkte Offensive in diesen acht Spielen. Der Schlüsselpunkt des Aufschwunges könnte aber gerade in der sattelfesten Abwehr des Rekordmeisters liegen. Die Bayern kassierten in den acht Spielen nur sechs Gegentore und spielten fünf Mal zu null.

Durch den Zwischenspurt erreichte der FCB das Achtelfinale im DFB-Pokal und nach fünf Spieltagen als Gruppensieger auch das Achtelfinale der Champions League. In der Bundesliga liegen die Münchener zwar noch immer nur auf Rang zwei, der Rückstand auf Union Berlin ist aber auf einen Zähler geschmolzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Goretzka stellt starke Verteidigung heraus

Es funktioniert also wieder vieles beim FC Bayern. Als einen Hauptgrund für den Aufschwung macht Mittelfeldmotor Leon Goretzka das verbesserte Abwehrverhalten aus.

„Der größte Schritt nach vorne ist es, dass wir es schaffen, die Dinge zu Ende zu verteidigen und weniger Gegentore bekommen“, erklärte Goretzka nach dem Erfolg in Barcelona auf SPORT1-Nachfrage.

Sein Team würde viele Dinge jetzt deutlich besser machen und sich so auch das Glück zurückerobern, was in den schlechten Phasen vielleicht auch so ein wenig gefehlt habe.

„Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben insgesamt jetzt aber einfach eine andere Konsequenz, sowohl vor dem Tor als auch im Verteidigen“, berichtet der Nationalspieler.

Neuzugänge schlagen endlich voll ein

Die verbesserte Defensive als Prunkstück des Bayern-Aufschwungs macht auch SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neusten Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ als Hauptgrund aus: „Ich finde, dass das im Verbund als Team zu arbeiten und auch Bälle abzufangen, besser klappt. Hinten in der Defensive gibt es einen de Ligt, der überragend spielt, aber auch die Sechser, die wirklich sehr gut zurückarbeiten.“

Insbesondere Goretzka habe sich in den vergangenen Wochen enorm gesteigert und sei wieder der Goretzka, den man kenne, „der wieder mit der breiten Brust vorangeht“.

Zudem agieren die Bayern immer besser als Team, befindet Hau: „Auch ein Sabitzer hilft, der zu Halbzeit reinkommt und dann gut arbeitet, plus ein Mazraoui, der angekommen ist. Auch die Neuzugänge, die eingeschlagen sind, das funktioniert im Team einfach besser.“

Die zwischenzeitliche Krise beim Rekordmeister scheint Geschichte zu sein. Wenn die Offensive so weiter trifft und auch die Defensive weiterhin so stark arbeitet wie in Barcelona, ist für die Bayern trotz des holprigen Starts in dieser Saison wieder alles drin.

