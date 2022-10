Formel 1: Keine Alternative zur F1 für Mick Schumacher! Liegt seine Zukunft bei Audi?

Mick Schumacher spricht offen über seine Zukunft in der Formel 1. Der 23-Jährige gesteht, dass er keinen Plan B hat. Könnte er die Zeit zurückdrehen, würde er vieles anders machen.

Seitens des Haas-Teambesitzers Gene Haas und des Teamchefs Günther Steiner hatte Schumacher in den vergangenen Monaten viel Kritik einstecken müssen - ein Umstand, den der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher jedoch durchaus gelassen nimmt.

„Das muss man einfach wegstecken. Wir sind alle hier am Limit und so gilt für uns Fahrer halt auch: Wenn wir nicht am Limit sind, sind wir ganz schnell hinten“, sagte Schumacher, der viele Dinge dennoch anders machen würde, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte.