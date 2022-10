Mega-Wette vor Gewinn! 125.000 Dollar mit 50 Dollar Einsatz in MLB World Series?

In der diesjährigen MLB World Series duellieren sich die Houston Astros und Philadelphia Phillies. Eine im April abgegebene Wette könnte aufgrund eines Fehlers für einen Mega-Gewinn sorgen.

Ab dem 28. Oktober duellieren sich in der 121. Ausgabe der World Series die Houston Astros und Philadelphia Phillies (Samstag, ab 1.30 Uhr LIVE auf SPORT1 ) um den prestigeträchtigen Titel in der besten Baseball-Liga der Welt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Bereits am 13. April, eine Woche nach dem Auftakt der laufenden MLB-Saison, platzierte ein Fan aus Colorado eine 50-Dollar-Wette auf einen Sieg der Astros gegen die Phillies in der World Series. Die Quote zum Zeitpunkt der Abgabe lag bei 2.500:1.