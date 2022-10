Premier League: Liverpool-Legende rät Pulisic zu BVB-Rückkehr

Christian Pulisic bleibt der große Durchbruch beim FC Chelsea nach wie vor verwehrt. Ein Ex-Star rät ihm jetzt zu einer Rückkehr in bekanntes Gefilde.

Pulisic, so Carragher, solle „zu 100%“ über einen Wechsel nachdenken. Angesichts seiner stagnierenden Entwicklung bei Chelsea sei dies ein logischer Schritt.

Carragher rät Pulisic zu Wechsel

Zwar habe der US-Amerikaner unter dem neuen Coach Graham Potter mehr Einsatzzeiten, „aber er ist jetzt schon ein paar Jahre da und es hat aus irgendeinem Grund nicht ganz funktioniert“, so Carragher gegenüber CBS (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League) .

Für den Flügelspieler sei es jetzt an der Zeit, über seine Zukunft zu entscheiden. „Ich glaube nicht, dass er in dieser Position bleiben kann, in der er die vergangenen zwei oder drei Jahre war“, schloss Carragher. Es sei besser bei einem anderen Club zu spielen, als bei den Blues auf der Bank zu sitzen.