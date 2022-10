Anzeige

1. FC Köln - Slovácko Heute LIVE: Das Nachholspiel am Freitag im TV, Stream & Live-Ticker Alle Infos zu Kölns 13-Uhr-Spiel

Wurde Köln beim Elfmeter betrogen?

SPORT1

Der 1. FC Köln muss in der Conference League nachsitzen. Am Freitag steht der Rest des wichtigen Duells mit dem 1. FC Slovácko an. Hier gibt es alle Infos.

Das Mammutprogramm wird noch härter: Der 1. FC Köln muss nach einem chaotischen Abend in der Conference League nachsitzen.

Am Tag nach Spiel gegen den 1. FC Slovácko, das nach nur sieben Minuten wegen dichtem Nebel abgebrochen werden musste, stehen die restlichen 83 Minuten an. Die Truppe von Trainer Steffen Baumgart muss am Freitag (um 13 Uhr im LIVETICKER) möglichst einen wichtigen Sieg einfahren.

Das Spiel wird bei RTL+ im TV und im Stream übertragen. (Alle News zur Conference League)

Conference League am Freitag live: 1. FC Slovácko - 1. FC Köln

Am Donnerstag war der Anpfiff beim tschechischen Gegner mehrfach verschoben worden, ehe die Unparteiischen die Partie mit einer Verspätung von über einer Stunde doch noch starteten. Die Sichtverhältnisse ließen ein Spiel aber nicht zu, Schiedsrichter Giorgi Kruaschwilli schickte die Teams schnell wieder in die Kabinen.

Köln und Slovácko belegen in der Gruppe D mit jeweils vier Punkten die Plätze drei und vier. Nur der Sieger kann an OGC Nizza und Partizan Belgrad (beide acht Punkte) dran bleiben. Bei einem Remis wären die Chancen aufs Weiterkommen am letzten Spieltag für beide Kontrahenten eher gering. (Conference League: Spielplan und Ergebnisse)

Conference League: Baumgart witzelt über neue Spielzeit am Freitag

Baumgart flüchtete sich ob der schwierigen Situation in Humor - der neue Termin am Freitagmittag sei kein Problem: „Ich war lange genug in der 2. Liga unterwegs, da weiß ich, wie 13.00 Uhr geht.“

Neu dürfte sein, dass er mit seinem Team am selben Wochenende womöglich ein zweites Mal ran muss. (Conference League: Die Vorrunden-Tabellen)

Denn nur gut zwei Tage nach dem Freitagsgegner im Europapokal geht es in der Bundesliga zuhause gegen die TSG Hoffenheim. Baumgart sprach sich daher für eine Verlegung der Bundesliga-Partie aus. „Wir werden mal gucken, wenn die Möglichkeit besteht, würden wir das gerne machen.“

Wird das Köln-Spiel gegen Hoffenheim verlegt?

Mit der DFL ist man mittlerweile im Austausch, das teilten die Kölner am Freitagmorgen mit.

Am Donnerstagabend ging Baumgart zwar noch „davon aus, dass wir Sonntag spielen“.

In einem ähnlichen Fall allerdings hatte die DFL vor recht kurzer Zeit schon einmal ein Spiel verlegt: Im Februar 2020 wurde ein Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Salzburg wegen eines Unwetters von Donnerstag auf Freitag verschoben. Die DFL reagierte und terminierte das für den folgenden Sonntag angesetzte Spiel der Eintracht neu.

Sie folge damit der Linie, „Bundesliga-Klubs nach Einsätzen in der Europa League möglichst mindestens zwei volle Tage Regenerationszeit vor dem darauffolgenden Bundesliga-Spiel einzuräumen“, hieß es dazu.

So können Sie Slovácko - Köln am Freitag live im TV & Stream verfolgen:

TV: RTL+

Stream: RTL+