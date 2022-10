An seinem Geburtstag: Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg - in letzter Minute!

Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers an seinem 27. Geburtstag zum nächsten Erfolg geführt.

Dem deutschen Nationalspieler gelang in der NHL 38 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen die Chicago Blackhawks der Siegtreffer zum 6:5. Bereits zuvor war er mit zwei Assists am vierten Erfolg in den vergangenen fünf Partien beteiligt.