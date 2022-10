NFL: Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers im freien Fall! Nichts zu holen gegen die Ravens

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers befinden sich in der NFL im freien Fall. Der Superstar setzt dabei nicht nur seinen historischen Anti-Lauf fort, sondern stellt auch einen neuen NFL-Negativrekord auf.

Das Team von Superstar Tom Brady musste beim 22:27 gegen die Baltimore Ravens bereits die dritte Pleite in Serie einstecken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Die Bucs im Allgemeinen und Brady im Speziellen ließen die erhoffte Topform vermissen. Für den Altstar gab es zusätzlich zur Niederlage gleich zwei Negativrekorde. Er erlebt nicht nur seine längste Niederlagenserie seit 20 Jahren, sondern er ist jetzt auch der am häufigsten gesackte Quarterback der NFL-Historie (555 kassierte Sacks). ( NFL: Tom Brady scheint sportlich und privat am Tiefpunkt! )

Bereits vor der Partie gegen die Ravens stand Tampa Bay ordentlich unter Druck. Die Statistik von 3:4 Siegen war die schlechteste für Brady seit 2002. Nach den zwei Überraschungsniederlagen gegen die Pittsburgh Steelers und die Carolina Panthers musste gegen die Ravens ein Sieg her.

Doch schon der Beginn war alles andere als verheißungsvoll: beim Punt rannten sich zwei Bucs-Akteure in einer regelrechten Slapstick-Aktion gegenseitig über den Haufen und der Ball ging kurz vor der eigenen Endzone verloren. Glück im Unglück: die Ravens konnten das nur für ein Field Goal nutzen.

Bucs verfallen in alte Muster - Rookie wird zum X-Factor

Danach zeigten sich die Bucs allerdings verbessert und agierten gerade in der zuletzt stark gescholtenen Offense gefährlicher. Zu Schnell verfiel man jedoch wieder in alte Muster und die Defense der Ravens bekam den auffälligsten Bucs-Receiver Chris Godwin besser in den Griff. Zur Pause führte Tampa Bay dennoch mit 10:3. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)