Bundesliga: FC Schalke 04 – Sport-Club Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

S04 muss mit einer schwarzen Serie von fünf Niederlagen im Gepäck auch Liga-Schwergewicht Sport-Club Freiburg empfangen. Bei Hertha BSC gab es für Schalke am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Der SC schlug den SV Werder Bremen am Samstag mit 2:0 und hat somit Rückenwind.