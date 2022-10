Doping-Wahnsinn in Kenia: Experte für Doping schlägt Alarm! "Da läuft alles rein, was möglich ist"

Zehn Kenianer wurden 2022 „positiv auf diese verbotene Substanz getestet“, heißt es in einer Mitteilung. Und es werden wohl bald noch mehr, mindestens vier weitere Fälle werden derzeit untersucht. Zum Vergleich: Außerhalb Kenias gab es in diesem Jahr laut AIU weltweit nur zwei weitere positive Triamcinolon-Fälle.

Was ist von der kenianischen Flut an Dopingsündern zu halten? SPORT1 hat nachgefragt bei Fritz Sörgel, Professor für Pharmakologie und renommierter Doping-Experte.

Fritz Sörgel: Der Sportler mit Triamcinolon hat einen Wettbewerbsvorteil. Es ist eine alte, in der Medizin bewährte Substanz, die schon lange von Hausärzten auch Amateursportlern bis runter in die C-Klassen des Fußballs verabreicht wird, die nicht dem WADA-Code unterliegen.

Sörgel: Dopingmittel „lässt Schmerz vergessen“

Fritz Sörgel: Die Zahl der ernst gemeinten Symposien in den letzten Jahrzehnten war hoch, aber solange das Volk die Sieger der Marathons neben sich laufen sehen will, bekommen diese Sportler unanständig hohe Antrittssummen und die Verbände können nur zuschauen. Wie die Politiker auch, die sogar noch Medaillen überreichen.

Sörgel: Triamconolon ist i-Tüpfelchen zur Höchstleistung

Fritz Sörgel: Früher hat man den Kenianern die Leistung aufgrund ihres Körperbaus und ihrer kärglichen Umgebung abgenommen, wo sie sich durchgebissen haben. Aber jetzt laufen sie Rekorde, die sie ja früher auch schon hätten laufen können, ihr Körperbau war identisch mit dem heutigen. Also stellt sich die Frage: Was macht den Unterschied? Und man bedenke: Es sind Fabelzeiten, die man nicht nur durch Training und Ernährung, gekoppelt mit körpereigenen Stoffen wie Ketokörpern, erreichen kann. Der heutige Kenianer ist eine durch den modernen Sportzirkus vermarktete Maschine und da läuft alles in ihn rein, was möglich ist. Das ist aber auch teilweise bei Sportlern im Westen so. Nur so sind die Fabelrekorde denkbar.