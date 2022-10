Darts, European Championships: Darts-Hoffnung triumphiert bei TV-Debüt - Titelverteidiger Cross ausgeschieden

Große Überraschung in Runde 1: Favorit verliert im Decider und ist raus!

Am ersten Tag der European Championships triumphiert Darts-Hoffnung Josh Rock bei seinem TV-Debüt. Hingegen muss sich Titelverteidiger Rob Cross frühzeitig von der EM verabschieden.

Darts-Shootingstar Josh Rock hat bei den European Championships in Dortmund ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Der 21 Jahre alte Nordire setzte sich in der 1. Runde mit 6:5 gegen den erfahrenen Nathan Aspinall durch. Es war zudem Rocks Debüt auf der großen Fernsehbühne. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Der talentierte Darts-Spieler überzeugte in der Westfalenhalle mit einem Average von 96,61 und insgesamt vier 180ern. Im Achtelfinale trifft er nun am Samstag auf Michael Smith, der Karel Sedlacek mit 6:4 besiegte.

In seiner Debütsaison zeigt Rock bislang in beeindruckender Regelmäßigkeit seine Ausnahmefähigkeiten. Der Höhepunkt war der Gewinn seines ersten PDC-Ranglisten-Titels am vergangenen Wochenende.