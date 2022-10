EuroLeague: ALBA zahlt bitteres Lehrgeld

ALBA Berlin muss in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dank des starken Auftakts ist Berlin aber noch im Soll.

ALBA Berlin hat in der Basketball-EuroLeague seine zweite Niederlage in Folge kassiert und nach dem Traumstart in die Saison Lehrgeld bezahlt.

Die Berliner unterlagen bei Valencia Basket 73:87 (39:50) und zeigten am fünften Spieltag ihre bislang schlechteste Leistung in der europäischen Topklassen-Saison. Mit 3:2 Siegen liegt ALBA aber weiter im Soll. (SERVICE: EuroLeague-Tabelle)

In der EuroLeague geht es für Alba am Freitag kommender Woche bei Zalgiris Kaunas in Litauen weiter, davor steht am Sonntag das Bundesliga-Duell bei Überraschungs-Team Rostock Seawolves an. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)