Monzas Abwehrspieler Mari bei Messerattacke verletzt

Der spanische Fußballprofi Pablo Mari von Monza Calcio ist am Donnerstag bei einer Messerattacke in einem Mailänder Einkaufszentrum verletzt worden.

Pablo Mari, aktuell als Leihspieler beim italienischen Fußball-Erstligisten Monza Calcio, ist am Donnerstag bei einer Messerattacke in einem Mailänder Einkaufszentrum verletzt worden. Dies bestätigte der FC Arsenal, bei dem Mari unter Vertrag steht. Demnach befinde sich der 29-Jährige in einem Mailänder Krankenhaus.

Monza Calcio wandte sich am Abend via Twitter an seinen verletzten Spieler. "Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich, kämpfe weiter, wie du es kannst, du bist ein Krieger, und du wirst bald gesund werden", wurde Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani dort zitiert.