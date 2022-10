Handball Champions League: Klub-Weltmeister beweist große Moral

Nur vier Tage nach dem erneuten Gewinn der Klub-WM haben die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League in wertvolles Unentschieden erkämpft.

Nur vier Tage nach dem erneuten Gewinn der Klub-WM haben die Handballer des SC Magdeburg in der Champions League mit einem weiteren Kraftakt ein wertvolles Unentschieden erkämpft. (NEWS: Alles zur Handball Champions League)

Beim bislang verlustpunktfreien ungarischen Spitzenklub Telekom Veszprem kam die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in einem spektakulären Spiel zu einem 35:35 (16:16) und zeigte große Moral. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

In Veszprem lagen die Gäste letztmals mit 24:23 in Führung, musste danach immer wieder einen Rückstand ausgleichen - zuletzt durch Lukas Mertens 27 Sekunden vor Schluss. Omar Ingi Magnusson war mit acht Treffern Magdeburgs bester Werfer, für die Ungarn traf der Ex-Flensburger Rasmus Lauge ebenfalls achtmal.

Der SCM hatte erst am Sonntag bei der Klub-WM in Saudi-Arabien in einer Neuauflage des Vorjahresfinals Champions-League-Sieger FC Barcelona 41:39 nach Verlängerung bezwungen.