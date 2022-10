Anzeige

Messerstecherei in Italien! Arsenal-Leihgabe Pablo Mari eines der Opfer Arsenal-Leihgabe niedergestochen

Pablo Mari gehört dem FC Arsenal und spielt auf Leihbasis für den AC Monza © Imago

Üble Nachrichten aus Italien: Nach einer Messerstecherei in einem Einkaufszentrum befindet sich ein Leihspieler des FC Arsenal unter den Verletzten, ein Mensch verliert sein Leben.

Der spanische Fußball-Profi Pablo Mari ist am Donnerstag in einem Kaufhaus in Mailand niedergestochen worden.

Entsprechende Medienberichte bestätigte am Abend Adriano Galliani, Geschäftsführer des AC Monza, für den Mari aktuell aufläuft.

„Lieber Pablo, wir sind alle hier in der Nähe von dir und deiner Familie, wir lieben dich, kämpfe weiter, du bist ein Krieger und du wirst bald gesund werden“, teilte Galliani via Twitter mit.

Der 29 Jahre alte Spanier, der derzeit vom FC Arsenal an Monza verliehen ist, ist demnach eine von mehreren Personen, die bei dem Vorfall zu Schaden kamen. Laut Polizeiangaben befinden sich drei davon in einem kritischen Zustand. Mari, der einen Stich in die Brust bekommen haben soll, gehört allerdings nicht zu ihnen.

Auch die Gunners bestätigten Maris Verletzung und teilten mit, dass er sich in einem Mailänder Krankenhaus befinde.

Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge kam eine Person ums Leben. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 30 Jahre alten Angestellten eines Supermarkts in dem Einkaufszentrum.

Mari unter Opfern einer Messerattacke in Italien

Die Gewalttat ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Nähe von Mailand. Der Angreifer, ein 46 Jahre alter psychisch gestörter Mann, sei von der Polizei festgenommen worden.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge habe der Mann, der unter Depressionen litt und sich in ärztlicher Behandlung befand, ein Messer aus den Regalen des Supermarktes genommen und auf die vermutlich willkürlich ausgewählten Personen eingestochen - darunter sei auch Mari gewesen. Mehrere Kunden des Einkaufzentrums sollen den Täter aufgehalten und ihn den Carabinieri übergeben haben.

Monza Calcio steht im Besitz des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Galliani soll den verletzten Mari im Krankenhaus besucht haben.

