Schach-Skandal sorgt für Konsequenzen: Turniere erhöhen Sicherheitsmaßnahmen

Die Betrugsvorwürfe gegen Hans Niemann halten die Schach-Welt in Atmen. Nun ziehen die ersten Turniere Konsequenzen aus dem Skandal.

Bei den derzeit laufenden World Fischer Random Chess Championship in Island wollen die Verantwortlichen weitere Betrügereien verhindern.

So werden die Startformationen vor der Partie ausgelost, um so einstudierte Spiel-Eröffnungen zu verhindern. Zudem überprüft ein Arzt regelmäßig, ob sich Mini-Sender in den Ohren der Spieler befinden.