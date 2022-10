Alles in eigener Hand: Union träumt von der K.o.-Runde

Der Traum lebt, das Weiterkommen ist plötzlich ganz nah: Union hat den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Europa League in der eigenen Hand.

Der Traum lebt, das Weiterkommen ist plötzlich ganz nah: Union Berlin hat den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Europa League in der eigenen Hand. Der Bundesliga-Spitzenreiter rang am Donnerstagabend Sporting Braga mit 1:0 (0:0) nieder und sicherte sich mit dem dritten Sieg in Serie ein Endspiel bei Tabellenführer Union Saint-Gilloise.