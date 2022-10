Wie tief steckt Ronaldo im Juventus-Sumpf? Neue Ermittlungen belasten offenbar Superstar

Nach Suspendierung: Ronaldo kehrt in den Kader zurück

Im Zuge der Ermittlungen gegen Juventus Turin rückt auch Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt. Hat er geheime Zahlungen erhalten?

In dem Schreiben, das von Juventus und Ronaldo unterzeichnet worden sein soll, versprach der italienische Rekordmeister demnach, dem Portugiesen während des Höhepunktes der Corona-Pandemie insgesamt 20 Millionen Euro zu zahlen, sogar, wenn dieser den Verein in den folgenden Spielzeiten verlassen würde. Und das, obwohl der Verein offiziell Gehaltskürzungen bei seinen Spielern vornahm.

Wurden Juve-Profis im Geheimen bezahlt?

So sollen demnach Bilanzen geschönt worden sein. Auch die Zahlung an Ronaldo tauchte in der Jahresbilanz der Alten Dame nicht auf. Der 37-Jährige wollte sich dem Bericht zufolge auf Anfrage der Staatsanwaltschaft nicht äußern.